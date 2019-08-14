Китайская Народная Республика, , 14:31 — REGNUM

Волна протестов, которая в настоящее время сотрясает Гонконг, была «подпитана» в основном молодыми людьми, чей возраст в основном составляет от 20 до 29 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого во время демонстраций в период с 9 июня по 4 августа под руководством группы исследователей из четырёх гонконгских университетов.

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Так, среднестатистический участник протестных акций в Гонконге — это молодой человек (54%) в возрасте до 29 лет со средним образованием (78%), принадлежащий к среднему классу (59%), сообщает издание Inkstone.

В исследовании отмечается, что эти люди вряд ли прекратят демонстрации в ближайшее время. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что протестующие и правительство застряли в политическом тупике и четкого решения выхода из него нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге, которые вспыхнули несколько месяцев назад, вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

Накануне, 13 августа, в аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией. Демонстранты перегородили несколько проходов воздушной гавани. Полицейские использовали дубинки и перцовые баллончики, чтобы отогнать протестующих, но более не предпринимали активных действий.

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