Калуга, , 14:28 — REGNUM

Порядка 109 тыс. 762 интеллектуальных приборов учёта с дистанционным автоматизированным сбором данных установлено абонентам «Калугаэнерго» к 1 августа 2019 года. Об этом 14 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

В настоящее время в области продолжается активная работа по передаче новых приборов учёта на расчет. В автоматизированный программный комплекс занесено 94 тыс. 516 усовершенствованных счётчиков, из которых с 88 тыс. 995 (94%) данные собираются дистанционно. Экономический эффект от реализации проекта только за шесть месяцев 2019 года составил 31,8 млн кВт*ч, или 78,6 млн рублей. Всего в рамках энергосервисных контрактов в населенных пунктах Калужской области до конца 2019 года будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с дистанционным автоматизированным сбором данных. При этом на территории ответственности Козельского, Кондровского, Приокского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Медынского и Тарусского РЭС планируется стопроцентное внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии.

Установка «умных счетчиков» является одной из самых эффективных мер борьбы с коммерческими потерями в сетях — незаконным использованием электроэнергии. Для добросовестных потребителей внедрение интеллектуальной системы учета имеет ряд преимуществ. Установка счетчика будет бесплатной. Прибор размещается на опоре линии электропередачи. Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее показание счетчика и другие данные, которые также автоматически направляются на сервер сбора информации.