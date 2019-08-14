Курск, , 14:18 — REGNUM

Сотрудник конвойного подразделения УМВД России по городу Курску, старший лейтенант полиции Антон Карпов завоевал три золотые медали на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных, которые проходят в китайском городе Чэнду. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Первую золотую медаль российской сборной Карпов принёс на поединке по дзюдо. Он ещё дважды стал золотым медалистом: на соревнованиях по спортивному единоборству греплингу и джиу-джитсу.

Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся каждый второй год, начиная с 1985 года. В 2019 году соревнования проходят с 8 по 18 августа и включают более 55 видов спортивных дисциплин. Российская сборная, насчитывающая около ста полицейских, участвует в более чем 25 дисциплинах.