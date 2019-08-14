Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM

В Ростовской области специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружили шесть предприятий-фантомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В основу проверки легли данные, внесённые в системы «Цербер» и «Меркурий». Так, сомнения вызвали «нелогичные перемещения продукции, отрицательные или нулевые балансы по входящему сырью и исходящей продукции некоторых молокоперерабатывающих предприятий».

В результате проверки шесть предприятий оказались призраками. Они были удалены из реестра, их дальнейшая деятельность будет признана нелегальной. Продукция фирм может быть признана фальсификатом.