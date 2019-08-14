Чайковский, Пермский край, , 14:14 — REGNUM

В Чайковском Пермского края водители скорой помощи требуют отставки главврача Центральной горбольницы. В паблике соцсети анонимный пользователь объявил сбор подписей, сообщает chaikovskie.ru.

Анонимный работник службы скорой помощи указывает на критическую, по его словам, ситуацию: водителям понизили оклад и приходится совмещать еще и специальности санитара и автослесаря.

Позднее в соцсети опять же анонимный пользователь разместил пост, где опять речь о кадровых и финансовых проблемах службы скорой помощи. Возмущение положением водителей в ЦГБ вызвало ответную реакцию. Из-за текучки фельдшеров у водителей решили урезать оклад, а фельдшерам наоборот поднять — на 30%.

Автор публикации заявил от имени водителей требования, согласно которым водителям скорой помощи должны поднять до прежнего уровня заработную плату, оплачивать переработку согласно Трудовому кодексу РФ, объективно рассчитать время пути в Пермь и выдавать деньги на командировочные расходы.

Для выполнения требований дается срок до 20 августа. В противном случае водители проведут официальную забастовку. Они грозят поставить на линию только одну машину для экстренных вызовов.

Пользователи в своих комментариях сочувствуют водителям скорой помощи, выражают слова поддержки. Но разногласие вызвала тема возможных смертельных случаев из-за того, что скорая не приедет к пациенту во время забастовки водителей.

В группе «Скорая Помощь г. Чайковский» в соцсети от имени руководства и коллектива Центральной горбольницы Чайковского сообщили: «Да, у нас действительно есть серьезные кадровые проблемы. Но они возникли не по вине руководства больницы. И призывами к забастовкам и другим акциям с сомнительной законностью проблему не решить. Такими действиями можно лишь еще усугубить ситуацию».

В больнице также отметили, что руководство ищет пути выхода из проблемной ситуации. К жителям же обратились с просьбой воздержаться от противозаконных призывов.