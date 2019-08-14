Посёлок Шиес, Архангельская область, , 14:06 — REGNUM

1 сентября в Ленском районе Архангельской области откроются двери обновленных и отремонтированных образовательных учреждений. Это стало возможным благодаря масштабным ремонтным работам, которые проводит на территории района ООО «Технопарк» (инвестор проекта экотехнопарк «Шиес») в сотрудничестве с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района.

Всего на сегодняшний день компания ремонтирует 56 объектов региона — это школы, детсады, медучреждения, библиотека, дома культуры и другие важные для жизни района организации. Как сообщили в пресс-службе ООО «Технопарк», работы будут проводиться в Яренске, Козьмино, Ирте, Усть-Очее, Лене и других населенных пунктов района.

В первую очередь «Технопарк» отремонтирует образовательные учреждения района. Компания, привлекая высокопрофессиональных специалистов, проводит капитальный ремонт в средних школах, детсадах, а также в Яренском детском доме.

Чтобы успеть получить подтверждение окончания работ у комиссии и подготовить все школы и детсады к началу учебного года, ремонт планируется завершить к 25 августа 2019 г. Другие объекты планируют сдать к концу этого года.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях выполнено уже 55% от запланированных объемов работ. Мероприятия по благоустройству, ремонту и техническому оснащению социальных объектоввключают в себя целый комплекс работ: ремонт фасадов, кровли или канализации, монтаж систем инженерно-технического обеспечения, оснащение кабинетов мебелью. Где-то меняют окна и двери, на других точках проводят отделочные работы.

Программа, реализуемая ООО «Технопарк» совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района, действует по нескольким направлениям. Работники районной системы образования проходят курсы повышения квалификации в Москве, поморские школьники в течение лета бесплатно ездят на каникулы в столицу, а местные жители лечатся в лучших клиниках страны — и все это для участников программы бесплатно.