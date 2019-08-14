София, , 14:06 — REGNUM

Уголовное дело в отношении гражданина РФ Германа Костина, который был признал виновным в убийстве пятилетнего мальчика, возвращено на новое рассмотрение. Такое решение принял Софийский апелляционный суд (САС), сообщает начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.

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Основанием для удовлетворения апелляционной жалобы стало нарушение прав Костина и предубежденность к подсудимому, которую, по заключению апелляционного суда, продемонстрировал городской суд, сообщает ТАСС. Дело будет слушаться в Софийском городском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, тело пятилетнего мальчикас ножевыми ранениями было обнаружено в чемодане неподалеку от села Пасарел в Болгарии в марте 2015 года. Известно, что ребёнка привезли в страну из Перми.

Приговор Костину был вынесен в июле 2018 года. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению без права замены. Сам подсудимый своей вины так и не признал.