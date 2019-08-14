Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM

Ростовчанам предлагают бесплатно посмотреть фильм или воспользоваться интернетом. Отреставрированный в парке Революции Зелёный театр может принять около 1 тыс. человек.

Открыта площадка до 8 сентября. Горожане смогут посетить также лекции «Отражение истории в 10 великих книгах всех времен. «Гордость и предубеждение», по книге Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», электронно-акустический концерт.

Кроме того, ростовчане смогут потанцевать и посмотреть лучшие короткометражки с фестиваля уличного кино и полнометражные киноленты.