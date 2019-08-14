Пхеньян, , 14:05 — REGNUM

Специалисты ООН прогнозируют, что к июню 2020 года в КНДР может закончиться вакцина от туберкулеза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки».

В интервью «Голосу Америки» представитель Партнерства «Остановить туберкулёз» (Stop TB Partnership) сообщил, что вакцины от туберкулеза в Северной Корее хватит примерно до июня, максимум — до июля 2020 года.

Специалисты также отметили, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, проводившая мероприятия по борьбе с туберкулезом в КНДР, приостановила свою деятельность в феврале 2018 года, после чего поставки препаратов прекратились.

Однако, представители Партнерства «Остановить туберкулёз» отметили, что недавно при помощи Всемирной организации здравоохранения в КНДР были поставлены противотуберкулезные препараты для детей и препараты для лечения тяжелой формы туберкулеза.

Согласно ВОЗ, Северная Корея является одной из стран, где сильнее всего распространен туберкулез. В КНДР фиксируют 100 случаев заболевания на 100 тыс. человек.