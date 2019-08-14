Москва, , 13:55 — REGNUM

Техник Иван Подкопаев, первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве, оставлен в СИЗО решением Московского городского суда. Об этом 14 августа сообщает РАПСИ.

Судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов, просивших изменить меру пресечения участнику несогласованной акции 27 июля. Подкопаеву инкриминируют участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

В полицейском рапорте указано, что юноша пришел на митинг с ножом, газовым баллончиком, противогазом и молотком. Наличие этих предметов задержанный объяснил «хозяйственными» нуждами. Подкопаев был помещен под арест 2 августа.

Мосгорсуд также подтвердил законность ареста другого задержанного после митинга — менеджера по продажам Сергея Абаничева. Он останется под стражей до 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа стало известно о задержании ещё двоих предполагаемых участников массовых беспорядков в Москве 27 июля — Айдара Губайдулина и Данилы Беглеца. Всего в деле фигурируют 12 человек.

Читайте также: СК задержал ещё двоих участников московских протестов