Москва, , 13:55 — REGNUM

В 2019 году по программе реновации выдано 31 положительное заключение, сообщил журналистам 14 августа председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, при рассмотрении поданной документации большое внимание уделяется качеству будущих домов. И здесь происходят позитивные изменения. Леонов отметил применение инновационных материалов и технологий, использование современных архитектурных стилей, формирование комфортной среды для маломобильных граждан, а также проведение дополнительных работ по благоустройству территорий.

В 2018 году было выдано 121 положительное заключение по проектам реновации. Уже построено 46 новых домов по данной программе, ещё 120 строится.