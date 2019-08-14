Вашингтон, , 14:45 — REGNUM

Представители Discord представили первый «Отчёт о прозрачности» (Transparency Report). В нём указано, за что чаще всего блокируют пользователей сервиса, сообщалось в официальном блоге Discord 13 августа.

Discord (cc) Gage Skidmore

Согласно отчёту, чаще всего пользователи Discord получают блокировку за харассмент, угрозы, использование читов, спам сообщениями, запрещённый контент и рейдинг (группа пользователей заходят на новый сервер и начинает всячески мешать проходящим там обсуждениям).

Напомним, Discord — это популярный мессенджер с поддержкой голосового чата и видеоконференций, предназначенный в большей степени для геймеров. В настоящее время является одним из самых популярных приложений для голосовой связи в мире.

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