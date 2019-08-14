Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 13:55 — REGNUM

В Надымском районе Ямала комиссия по приёмке школ намеревалась оценивать готовность объектов к 1 сентября по фото и видеоматериалам. После вмешательства прокуратуры чиновникам придётся лично осмотреть учебные учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В двух детских садах и трёх школах в национальных поселках Ныда, Кутопьюган и Нори районная комиссия решила принять объекты, в том числе и с круглосуточным пребыванием детей, дистанционно, на основании фото и видеоматериалов. Прокуратура с таким методом работы чиновников не согласилась, внеся представление главе района.

После вмешательства прокуратуры, выездные комиссии должны принять учебные учреждения Надымского района при личном участии специалистов до 20 августа.