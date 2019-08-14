Лондон, , 14:36 — REGNUM

Запланированная на 23−24 августа забастовка в британском аэропорту «Хитроу» не состоится после того, как руководство профсоюза Unite, представляющего интересы охранников, пожарных и других работников, предложило своим членам повременить и рассмотреть встречное предложение. Об этом, как передает Associated Press, сообщили официальные представители аэропорта Хитроу в Лондоне. Члены крупнейшего британского профсоюза Unite планировали провести забастовку в первом по загруженности аэропорту Европы, добиваясь повышения заработной платы. В администрации аэропорт Хитроу заявили, что готовы повысить сотрудникам общую зарплату на 7,8% в течение двух лет. В администрации воздушной гавани заявили, что сумма повышения зарплат для сотрудников будет выше, чем в любом другом аэропорту Великобритании.