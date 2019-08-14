Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM

В ростовском парке «Осенний» власти насчитали около 500 аварийных деревьев, подлежащих сносу. Ещё около 200 зелёных насаждений требуют сноса, так как попадают в зону устанавливаемых объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону информирует, что в парке в настоящее время произрастает 1 тыс. 114 зелёных насаждений. Согласно проекту, с внесёнными изменениями, будут уничтожены 696 деревьев. Взамен власти обещают высадить более 1 тыс. крупномерных деревьев: 122 рябины, 812 красных кленов, каштаны, высота которых составит от 3 до 5 метров.

Независимая дендрологическая экспертиза, на которой настояли общественники, продлится до пятницы. Но власти больше интересует вопрос, сможет ли подрядчик уложиться в срок.

«До конца года территория должна быть благоустроена», — сказал и. о. сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Напомним, что, несмотря на достигнутые на днях договорённости о приостановке вырубки деревьев в ростовском парке «Осенний», снос зелёных насаждений продолжился. Об этом заявила ранее член регионального штаба ОНФ, эксперт по экологии Елена Хатламаджиян. После этого состоялась повторная встреча с городскими властями.

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