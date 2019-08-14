Москва, , 13:46 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов выступил категорически против передачи частному бизнесу автомобилей скорой помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Передача в аутсорсинг автомобилей службы «01» активно внедряется в рамках пилотной программы под эгидой госкорпорации «Ростех».

»Но в данном случае это лишь красивая вывеска. Дочерняя компания «Ростеха» является лишь соучредителем в ООО «РТ — Скорая помощь». По факту проект реализует компания под контролем частных инвесторов. А для них важнее всего прибыль. Поэтому, когда население уверяют, что речь не идет о передаче скорой в частные руки — это, мягко говоря, лукавство», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что планы запустить подобную модель в Амурской области вызвали в начале августа протесты специалистов службы 01 Благовещенска. Их тревожит пример других регионов, где в результате такого эксперимента бюджетные средства сэкономить не удалось, зато появились проблемы в части оказания медпомощи.

Пилотный проект предполагает закупку и эксплуатацию инвесторами новых машин и их передачу региону через пять лет, что, согласно нормативам, как раз составляет срок полезного использования автомобиля скорой, указал парламентарий.

«Инициаторы подобных проектов пользуются лазейками в нормативной базе, которые необходимо ликвидировать. Перевозка больного — неотъемлемая часть работы скорой, это обязательство, которое государство взяло на себя и обязано выполнять. Такие эксперименты не продиктованы никакой объективной необходимостью и возникают лишь из-за нежелания и неспособности чиновников обеспечивать важнейшие социальные функции государства. Надо не частников привлекать, а обеспечивать нормальное финансирование социальной сферы!» — заключил Миронов.