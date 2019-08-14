Москва, , 13:44 — REGNUM

Минздрав России приостановил применение ряда лекарственных препаратов. Основанием для приостановки стало письмо Минпромторга, «Медвестни».

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Так, приостанавливается применение около 10 лекарств: «Нурофен для детей» (ректальные суппозитории), «Тромборель» (таблетки), «Длгит» (крем для наружного применения), «Флуифорт» (гранулы для приготовления суспензии), «Бисомор» (таблетки), «Вазатор» (таблетки), «Маркаин» (раствор для инъекций), «Сунвепра» (капсулы) и «Фангифлю» (капсулы).

Запрет наложен из-за нарушения лицензионных требований. Возобновление применения данных препаратов произойдет после устранения производителями лекарств нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.

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