Москва, 14 августа 2019, 13:44 — REGNUM
Минздрав России приостановил применение ряда лекарственных препаратов. Основанием для приостановки стало письмо Минпромторга, «Медвестни».
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Так, приостанавливается применение около 10 лекарств: «Нурофен для детей» (ректальные суппозитории), «Тромборель» (таблетки), «Длгит» (крем для наружного применения), «Флуифорт» (гранулы для приготовления суспензии), «Бисомор» (таблетки), «Вазатор» (таблетки), «Маркаин» (раствор для инъекций), «Сунвепра» (капсулы) и «Фангифлю» (капсулы).
Запрет наложен из-за нарушения лицензионных требований. Возобновление применения данных препаратов произойдет после устранения производителями лекарств нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов.
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