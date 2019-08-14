Казань, , 13:43 — REGNUM

Для обеспечения общественного порядка и безопасности гостей чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани сформирована группа сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Об этом заявил глава городского управления МВД Александр Мищихин, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

По его словам, сейчас правоохранители уже работают на всех объектах, а с 16 августа, когда ожидается прибытие первых гостей, охрана будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Кроме того, объекты регулярно обследуют кинологи и саперы, чтобы исключить возможность закладывания взрывных устройств. Пропускной режим контролируется совместно с Росгвардией.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. Ранее глава Татарии Рустам Минниханов говорил, что, кроме ряда федеральных министров, на соревнования могут приехать президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уточнил, что премьер-министр посетит открытие чемпионата, а президент — закрытие. Соревнования будут проводиться на территории выставочного центра Казань Экспо, в церемонии открытия и закрытия на стадионе «Казань Арена». Ожидают более 200 тыс. гостей, около 1,3 тыс. профессионалов, оценивать мастерство которых будут 1,3 тыс. экспертов из 63 стран мира, будут работать около 3,5 тыс. волонтеров и около 1 тыс. представителей СМИ.

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