Москва, , 13:40 — REGNUM

Северно-Восточная хорда Москвы будет достроена в течение трёх ближайших лет, сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

Работа по её сооружению ведётся уже несколько лет, и сейчас рабочие приступают к двум последним участкам — от Открытого до Ярославского шоссе, а оттуда — до Дмитровского шоссе.

Общая длина СВХ составит 35 км. Также в Москве планируется построить Северо-Западную и Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Вместе четыре дороги образуют кольцо. Городские власти не раз обращали внимание, что появление новых трасс разгрузит движение в городе. Противники говорят о проблемах — например, о приближении магистралей к жилым домам, что изменит качество жизни.