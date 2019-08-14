Ростов-на-Дону, 14 августа 2019, 13:42 — REGNUM
В ростовском парке «Левобережный» появится инклюзивный мобильный пляж. На территории смогут отдохнуть люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщает городская администрация 14 августа.
«Зона отдыха на Дону появится в рамках проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция» Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». Этот проект является победителем Фонда президентских грантов», — уточнили в мэрии.
Ростов-на-Дону становится участником проекта. Если город-миллионник соберёт максимальное число посетителей на пляже, то сможет выиграть стационарный инклюзивный пляж.