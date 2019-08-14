Тбилиси, , 13:32 — REGNUM

С 1 января по 14 августа 2019 года полиция Грузии изъяла 22 кг героина, 2 кг кокаина, 3,5 тыс. психотропных таблеток и другие наркотики. Об этом 14 августа заяви директор департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, 11 августа на автомагистрали Тбилиси — Сенаки — Леселидзе полиция задержала мужчину, который перевозил в своем автомобиле более 1 тыс. таблеток полусинтетического опиоида, а также 164 единицы неопределенного наркотического вещества. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Тбилисский городской суд приговорил задержанного иностранного гражданина к 18 годам лишения свободы за контрабанду 2,5 кг наркотиков с содержанием кокаина.

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