Москва, , 13:34 — REGNUM

Правоохранительные органы проводят обыск в офисе нидерландской некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря организации Ксении Бабич.

Бабич заявила, что около 9:40 «в офис ворвались сотрудники ФСБ вместе с бойцами СОБРа». Якобы правоохранители забрали телефоны сотрудников и фотографировали их паспорта. Причину обыска силовики не назвали, но показали постановление на обыск всего здания, а не конкретного офиса, где находится организация.

Бабич также заявила, что сотрудники правоохранительных органов пытались пройти в кабинет директора проекта Ванессы Коган, а также осмотрели помещения, где находится документация.

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