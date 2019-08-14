Челябинск, , 13:31 — REGNUM

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков может досрочно покинуть исправительную колонию. 28 августа ходатайство его защиты рассмотрит суд города Копейска, говорится в картотеке дел на сайте суда.

Речь идёт о возможной замене неотбытого срока наказания боле мягким видом. Возможно, экс-чиновнику заменят колонию исправительными работами.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был осуждён 5 октября 2018 года к 5 годам и 6 месяцам строгого режима. Также н должен уплатить 7 млн рублей штрафа. Суд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки. Но сам он вины за собой не признал.

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