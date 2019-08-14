Новосибирск, , 13:30 — REGNUM

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области начал информационное сотрудничество с 2ГИС. Оно подразумевает, что на региональных картах появится информация о площадках, оснащённых контейнерами для раздельного сбора отходов, сообщает ИА REGNUM в «Экологии — Новосибирск».

В перечне, который компания направила 2ГИС, отражены 2 070 мест накоплений отходов, которые в дальнейшем должны появиться на карте.

«Для города более чем с полуторамиллионным населением услуга по установке контейнеров для раздельного накопления ТКО является очень востребованной», — прокомментировала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

По данным компании, на карте 2ГИС сейчас есть информация о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора отходов. Так в Москве размещено 2 317 таких контейнеров, в Уфе — 1 796, в Волгограде — 1 128, в Казани — 1 092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741.