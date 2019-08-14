Собинка, Владимирская область, , 13:29 — REGNUM

Во Владимирской области строящиеся общеобразовательные школы в Собинке и Кольчугине будут введены в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, объект в Собинке уже практически готов, в Кольчугино строительство близится к завершению.

Трёхэтажная школа в Собинке на улице Гагарина рассчитана на тысячу учеников и состоит из трёх блоков. 1 сентября она примет 150 первоклассников. В здании предусмотрены спальни и игровые комнаты для младшеклассников, столовая на 350 мест, спортивный зал с душевыми и раздевалками, классы-лаборатории по физике и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изостудия, зал для хореографии и тренажёрный зал, а также кабинеты врача и процедурная. В школе будут работать кружки и секции, потому что в микрорайоне нет других учреждений культуры и спорта. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Образование» и обошлось в 647,6 млн рублей.

В Кольчугино само здание уж готово, идут пусконаладочные работы. Все строительные и монтажные работы должны завершиться 25 августа.