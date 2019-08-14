Пермь, , 13:45 — REGNUM

Пермский край оказался лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Министерства просвещения и Росстата.

В 2018 году в Прикамье зафиксировано 159 случаев жестокого обращения с детьми. Показатель в три раза превышает статистику Архангельской области и Краснодарского края (второе и третье места), — по 55 таких случаев. В первую пятерку «жестоких» регионов вошли Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

По числу выявленных детей, которые пострадали от насилия, Пермский край занимает четвертое место — 2,7 факта на 10 тыс. населения. По количеству детских жертв от насилия лидирует Еврейская АО — семь фактов на 10 тыс. населения.

При этом Прикамье вошло в число антилидеров по числу возбужденных уголовных дел по статье по статье 156 Уголовного кодекса («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») — 73.

Эксперты считают статистику тревожной, но вместе с тем отмечают, что она может и не отражать реальной картины. Так, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья указала на трудности сравнительного анализа из-за отсутствия отсутствия единых методов сбора и оценки показателей, отсутствия данных в свободном доступе.