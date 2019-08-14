Первоуральск, Свердловская область, , 13:37 — REGNUM

С Первоуральского новотрубного завода ушёл главный специалист по пиару Александр Ханин. Об этом он заявил в Facebook.

По словам Ханина, его модель работы «устарела» для Первоуральска, который в ближайшее время ожидают перемены вместе с «трансформацией сознания жителей».

Пока специалист не намерен искать новую работу и планирует отдохнуть.

Отметим, Александр Ханин стал главным главным пиарщиком ПНТЗ в 2013 году. Его предшественником в этой должности был Эдуард Коридоров.

Ханин занял пост в разгар конфликта, в который оказался втянут на тот момент мэр Первоуральска Юрий Переверзев. Одной из сторон конфликта местные наблюдатели называли руководство Челябинского трубопрокатного завода, в состав которого входит ПНТЗ. В июле 2013 года Переверзев был отправлен в отставку.