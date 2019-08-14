Вена, , 13:16 — REGNUM

Компания THQ Nordic приобрела три студии: Gunfire Games (США), Milestone s.r.l (Италия) и Goodbye Kansas Games Invest (США). Об этом 14 августа сообщил портал AltChar.

В объявлении компания отметила, что сейчас она обладает правами на всю интеллектуальную собственность разработчиков, то есть, сейчас ей принадлежат права на такие игры, как MotoGP, MXGP, RIDE и Monster Energy Supercross.

Стоит отметить, что THQ Nordic работала совместно с Gunfire Games, Airship Syndicate, Vigil Games над играми серии Darksiders. Компания планирует окупить вложения в течение 3−4 лет, по мере выхода новых игр.

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Напомним, в июне 2019 года THQ Nordic и Airship Syndicate анонсировали новую игру Darksiders Genesis. Они сообщили, что она будет выполнена в виде изометрической экшн/рпг (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера). Типичным представителем игр этого жанра является Diablo.

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