Лиссабон, , 14:03 — REGNUM

Водители автоцистерн, которые проводят забастовку в Португалии, отказываются осуществлять «ограниченные поставки топлива» на АЗС. Таким образом, они проигнорировали постановление правительства страны, обязывающие их приступить к работе. Об этом 14 августа сообщает Associated Press.

Журналисты отмечают, что данное решение водителей и «иссякающие запасы» АЗС усиливает политическую напряженность в стране менее, чем за два месяца до предстоящих всеобщих выборов.

Напомним, 13 августа правительство Португалии приняло постановление, обязывающее водителей автоцистерн обеспечивать минимальный объем поставок на АЗС для поддержания системы жизнеобеспечения страны.

Невыполнение постановления правительства грозит водителям автоцистерн лишением свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 12 августа водители автоцистерн в Португалии, осуществляющие транспортировку топлива, начали бессрочную забастовку, требуя повышения оплаты и улучшения условий труда.