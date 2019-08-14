Цхинвал, , 13:01 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев выразили соболезнования художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву в связи с кончиной его матери Тамары Гергиевой-Лагкуевой, сообщает 14 августа югоосетинское информагентство «Рес».

Руководство Южной Осетии 14 августа примет участие в траурных мероприятиях, которые проходят во Владикавказе, посвященных кончине Тамары Гергиевой-Лагкуевой.