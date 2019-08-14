Челябинск, , 12:55 — REGNUM

В Челябинске местные жители снова жалуются на загрязнённый воздух. Своё возмущение они выражают в том числе и в соцсетях.

Ранее синоптики предупредили горожан о том, что 13 и 14 августа их ожидают неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Жители города уже снова почувствовали на себе последствия таких метеоусловий.

«Воняет, как никогда», — заявляют граждане. И в очередной раз винят в выбросах промышленные предприятия.

Отметим, проблема вредных выбросов для города остаётся одной из актуальных уже много лет. Президент России Владимир Путин в послании 2018 года назвал Челябинск одним из самых неблагополучных в этом плане городов страны.