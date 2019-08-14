Омск, , 12:49 — REGNUM

Набор омского первоклассника обойдётся родителям в сумму от 20 тысяч рублей, сообщает областное телевидение. И это только самое необходимое — канцелярия и школьная форма.

Некоторые родители рассказывают, бюджет планировали заранее. А чтобы не переплачивать, приходится ходить и сравнивать цены и качество.

Специалисты советуют не экономить на школьной форме. Она должна быть качественной. Так, средняя цена на форму для мальчика — около восьми тысяч рублей, для девочки — около 10 тысяч рублей.

На канцелярские принадлежности (тетради, пенал, краски, фломастеры, кисти и ручки) придётся потратить как минимум около 2,5 тысяч рублей. Ещё столько же, а может быть даже больше, нужно будет выложить за рюкзак. К слову, на нём специалисты тоже советуют не экономить.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов ВЦИОМ, в 2018 году подготовка ребёнка к школе обходилась родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей.

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