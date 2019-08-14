Веллингтон, , 13:09 — REGNUM

Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.

Заключенный отправил письмо, написанное собственной рукой. Документ содержал шесть страниц рукописного текста и был размещен на одном из интернет-сайтов.

Как отметили журналисты, содержание письма в целом не носит опасный характер и посвящено поездке предполагаемого преступника по России, осуществленной в 2015 году.

Однако в нем содержатся предупреждения о «грядущем великом конфликте». В целом, сторонники праворадикальных взглядов при желании могут истолковать его как призыв к оружию.

«Я дал понять, что подобное не должно повторится» , — заявил министр исправительных учреждений Новой Зеландии Кельвин Дэвис, имея ввиду факт утечки.

Особенности пенитенциарной системы Новой Зеландии заключается в том, что заключенные имеют право на получение и отправку корреспонденции, однако прежде власти не сталкивались с преступниками такого масштаба.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в городе Крайстчер произошла стрельба, жертвами которой стали прихожане мечетей, в общей сложности погиб 51 человек. Подозреваемый транслировал запись расстрела в прямо эфире, через интернет.

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