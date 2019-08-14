Веллингтон, 14 августа 2019, 13:09 — REGNUM
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
Заключенный отправил письмо, написанное собственной рукой. Документ содержал шесть страниц рукописного текста и был размещен на одном из интернет-сайтов.
Как отметили журналисты, содержание письма в целом не носит опасный характер и посвящено поездке предполагаемого преступника по России, осуществленной в 2015 году.
Однако в нем содержатся предупреждения о «грядущем великом конфликте». В целом, сторонники праворадикальных взглядов при желании могут истолковать его как призыв к оружию.
Особенности пенитенциарной системы Новой Зеландии заключается в том, что заключенные имеют право на получение и отправку корреспонденции, однако прежде власти не сталкивались с преступниками такого масштаба.
Как передавало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в городе Крайстчер произошла стрельба, жертвами которой стали прихожане мечетей, в общей сложности погиб 51 человек. Подозреваемый транслировал запись расстрела в прямо эфире, через интернет.
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