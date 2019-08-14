Курган, , 12:45 — REGNUM

В Зауралье приговорённым к исправительным работам негде отбывать наказание. В регионе назрела необходимость создания как минимум двух исправительных центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Только в 2019 году в УФСИН России по Курганской области поступило 44 копии постановления судебных органов в отношении осужденных, которым назначены исправительные работы. Данная мера наказания стала применяться в России с 1 января 2017 года. Законом предусмотрено, что приговорённые к исправительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях, которых в регионе нет. Их приходится отправлять за пределы Курганской области.

В УФСИН России по Курганской области лишь к 2021 году планируется открытие участка на 30 мест, функционирующего как исправительный центр, на базе исправительной колонии № 1 города Кургана. Практика показала, что потребность в учреждениях такого типа превышает ранее установленные показатели и 30 мест для Зауралья будет недостаточно. Поэтому прорабатывается вопрос размещения исправительного центра в селе Иковка Кетовского района.