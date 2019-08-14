Окленд, Новая Зеландия, , 13:36 — REGNUM

Власти новозеландского города Окленд собираются установить более 8000 камер видеонаблюдения по всему городу. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald. Как утверждают эксперты, камеры обеспечат безопасность на дорогах города, а также позволят снизить криминогенную обстановку в стране. Власти столицы готовы выделить 4,5 миллионов долларов на закупку и установку камер слежения.

Камера наблюдения

Транспортная компания Aukland Transport собирается объединить все камеры в единую систему, которая позволит отслеживать ситуацию на дорогах в городе в режиме реального времени. Также доступ к системе будет открыт для полиции Окленда. По словам экспертов, примерно на 207 жителей столицы будет приходиться по 1 камере.

Проект стоимостью 4,5 миллионов долларов позволит разместить тысячи новых камер на улицах Окленда, шоссе и в общественных местах. На данный момент в городе уже есть 4500 камер видеонаблюдения.