Пермь, , 12:42 — REGNUM

Пермский международный марафон будет комментировать Дмитрий Губерниев. Он подтвердил свое участие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, 7−8 сентября в столице Пермского края пройдет Пермский международный марафон. На длинных дистанциях помощь участникам окажут пейсмейкеры

Стоит отметить, что дистанции в 5 км, которая впервые появилась в 2019 году, пользуется особой популярностью. Принято решение об увеличении количества слотов.

На 14 августа регистрацию для участия в марафоне прошли 7,6 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Пермском международном марафоне участников поддержат пейсмейкеры