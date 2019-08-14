Пермь, 14 августа 2019, 12:42 — REGNUM
Пермский международный марафон будет комментировать Дмитрий Губерниев. Он подтвердил свое участие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.
Напомним, 7−8 сентября в столице Пермского края пройдет Пермский международный марафон. На длинных дистанциях помощь участникам окажут пейсмейкеры
Стоит отметить, что дистанции в 5 км, которая впервые появилась в 2019 году, пользуется особой популярностью. Принято решение об увеличении количества слотов.
На 14 августа регистрацию для участия в марафоне прошли 7,6 тысяч человек.
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