Джакарта, , 12:38 — REGNUM

Авиакомпания Garuda Indonesia рассматривает вопрос об открытии рейсов между городом Манадо индонезийской провинции Северный Сулавеси и городом Давао на Филиппинах, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что детали полета всё ещё обсуждаются.

«Мы приветствуем и поддерживаем существование плана полета, потому что это увеличит количество туристов в провинции Северный Сулавеси», — говорится в заявлении главы отдел по связям с общественностью международного аэропорта Манадо.

Заместитель председателя торгово-промышленной палаты индонезийской провинции Северный Сулавеси Иванри Мату отметил, что маршрут полета необходим для увеличения делового потенциала между странами. До сих пор местные деловые круги вынуждены делать пересадку в Джакарте или Сингапуре, чтобы добраться до Давао.

Напомним, в 1990-х годах маршрут полета Манадо — Давао осуществлялся авиакомпанией Bouraq Airlines. Однако в настоящее время этого маршрута больше не существует.