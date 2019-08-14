Сеул, , 12:32 — REGNUM

В России установили памятник легендарному корейскому борцу за независимость Чхве Джэ Хёну. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Монумент установили в Уссурийске, где располагалась база партизанского отряда под командованием Чхве Джэ Хёна. Во времена, когда Корея была колонией Японии (1910−1945) он боролся за независимость родины. Заработав деньги на продаже русской армии боеприпасов и вооружения во время русско-японской войны, он потратил все своё состояние на поддержку партизан и корейских беженцев. В частности, в Приморском крае на его средства было открыто 30 школ, и благодаря ему удалось устроить покушение на первого японского генерал-губернатора Кореи. В 1920 году Чхве Джэ Хён был убит, и его останки обнаружить не удалось.

Отмечается, что на торжественной церемонии открытия памятника присутствовал правнук борца за независимость Валентин Цой.