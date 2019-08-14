Нью-Дели, , 18:13 — REGNUM

Конгрессмен-демократ из США Том Суоцци извинился перед местным индийским сообществом за свое письмо по проблеме Кашмира, адресованное государственному секретарю США Майку Помпео. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В указанном письме Том Суоцци подчеркнул, что действия правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди могут спровоцировать массовые народные волнения, а также подтолкнуть экстремистов и террористов к решительным действиям. Американцы индийского происхождения, составляющие значительную долю электората в избирательном округе конгрессмена, не поддержали позицию Тома Суоцци и потребовали, чтобы тот отозвал свое послание Майку Помпео. В официальном заявлении конгрессмен попросил прощения у своих избирателей за то, что не проконсультировался с ними при формировании своей позиции по кашмирскому вопросу.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.