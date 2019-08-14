Ярославль, , 12:23 — REGNUM

Мэрия Ярославля возьмет на свой баланс детский сад № 88, учредителем которого сейчас является ОАО «Российские железные дороги». Мэр Владимир Волков подписал постановление о создании нового муниципального детского сада № 206, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад РЖД в Ярославле Detsad88rzd.ru

Он расположен по адресу улица Кедрова, 8а, в котором сейчас и находится частный детский сад № 88, принадлежащий ОАО «РЖД». Учреждение небольшое, в нем всего 4 группы, сад рассчитан на 84 места.

Судя по всему, «РЖД» избавляется от непрофильных активов. Ранее свои детские сады в муниципальную собственность передали большинство предприятий и организаций города. Для самого садика изменение хозяина вряд ли пойдет на пользу. Денег на содержание детских садов в бюджете Ярославля крайне мало.

Также мэрия Ярославля создает два новых детских сада в Дзержинском районе. Речь идет о строящихся учреждениях на Ленинградском проспекте и в микрорайоне «Яблоневый посад».

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