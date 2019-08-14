Томск, , 12:20 — REGNUM

Кировский районный суд Томска избрал директору местного филиала Рослесинфорга Николаю Брюханову меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне, 13 августа ему было предъявлено обвинение.

Как сообщает портал vtomske.ru, сотрудники регионального УФСБ ранее задержали чиновника по подозрению в присвоении и растрате.

По версии следствия, руководитель с ноября 2017-го по ноябрь 2018-го платил зарплату своему заместителю, хотя тот находился за пределами Томской области. Общий ущерб, нанесенный госучреждению руководителем, составил более миллиона рублей.

Тем временем, в Иркутской области предъявили обвинения министру лесного комплекса региона и другим фигурантам дела о масштабной вырубке леса в заказнике «Туколонь». Как сообщало ИА REGNUM, там незаконно были вырублены леса на площади около 120 га. Ущерб составил 748 млн рублей.

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