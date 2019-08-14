Кигали, , 12:18 — REGNUM

Власти Руанды планируют начать использовать дронов для распыления средств против малярийных комаров в районах страны, подверженных малярии, для ликвидации данного заболевания. Об этом сообщило танзанийское новостное издание «ZanzibarLeo».

По словам генерального директора Руандийского биомедицинского центра Сабины Нсанзимана, первый этап испытаний пройдет в районе Гасабо, позднее будут охвачены и остальные части страны.

«Распыление противомоскитных средств с помощью беспилотников планируется начать к концу этого года», — отметил Нсанзимана.

По его словам, дроны были разработаны местной компанией «Charis Unmanned Aerial Solutions». В качестве инсектицида будут использоваться бактерии Bacillus thuringiensis подвида israelensis, найденные в почве, которые убивают личинки комаров.

Руандийские чиновники сообщили, что дроны способны летать до 15 минут на одной батарее и распылять в день средство на площади в 40 гектаров.

Лишь немногие страны Африки, в число которых входит Малави, используют такие технологии для борьбы с малярией.

Наряду с применением дронов в Руанде для ликвидации малярии применяются такие меры, как мониторинг ситуации с малярией в городских и сельских районах, предоставление гражданам бесплатного лечения от малярии и обработка местных жилищ противомоскитными средствами.

После того, как в 2017 году было зарегистрировано на 436 000 случаев заражения малярией меньше по сравнению с 2016 годом Всемирная организация здравоохранения признала Руанду страной, сделавшей наиболее значительный прорыв в области борьбы с малярией.