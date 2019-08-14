Мурманск, , 12:12 — REGNUM

Из Мурманска в тематический рейс на Северный полюс отправился атомоход «50 лет Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росатома.

На борту атомохода к самой северной точке планеты отправились 124 участника, в числе которых — 70 детей из самых разных регионов России, от Екатеринбурга до Мурманска: представители Российского движения школьников, воспитанники образовательного центра «Сириус», ребята из проекта «Школа Росатома», активные участники мероприятий сети информационных центров по атомной энергии. Школьники выступают в качестве послов своих регионов — каждая делегация везет на Северный полюс флаг своей малой Родины.

«Это большая ответственность и честь взять на борт атомного ледокола таких юных участников, — говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. — Не сомневаюсь, рейс на атомном ледоколе «50 лет Победы» станет одним из самых ярких воспоминаний для этих школьников. На борту судна они познакомятся с работой моряков, увидят Арктику и достигнут Северного полюса. Возможно, что после этого путешествия кто-то из ребят захочет работать на атомном ледоколе или на одном из предприятий Госкорпорации «Росатом». Мы рады в юбилей атомного ледокольного флота открыть Арктику юным россиянам!»

Рейс выполняет экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» во главе с капитаном Дмитрием Лобусовым. Основная цель рейса — просветительская: участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. Для этого на борту ледокола будет работать совместная команда опытных педагогов проекта «Школа Росатома» и сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). В качестве наставников для ребят выступят продюсер и телеведущий Валдис Пельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева, победитель первого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев и видеоблогер Руслан Усачев.

Продолжительность тематического рейса составит 9 суток. Атомный ледокол «50 лет Победы» вернется в порт Мурманск 22 августа.

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