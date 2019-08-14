Киншаса, , 12:42 — REGNUM

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) заявило, что два экспериментальных препарата против вируса Эболы оказались успешными и способными бороться с заболеванием.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в рамках усилий по борьбе со вспышкой Эболы на востоке ДРК исследователями были изготовлены препараты на основе моноклональных антител, которые доказали свою эффективность среди пациентов, использовавших данное лекарство.

Проводилось исследование четырех типов препаратов, два из которых REGN-EB3 и mAb114 показали наилучшие результаты. Два других же ZMapp и Remdesivir перестали использоваться для лечения заболевания.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фоси сообщил, что нахождение действующего препарата от вируса Эбола — это отличная новость, свидетельствующая об открытии лекарства от болезни, считавшейся ранее неизлечимой.

Всемирная организация здравоохранения призвала всех людей, зараженных вирусом Эбола, немедленно принять данный препарат.