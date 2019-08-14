Абуджа, , 12:15 — REGNUM

Председатель Национальной комиссии мусульманских паломников Нигерии (NAHCON) Ибрагим Кана сообщил, что во время совершения хаджа в Саудовскую Аравию погибли девять нигерийских паломников.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Кана также рассказал журналистам в долине Мине, Саудовская Аравия, о деятельности медицинской бригады, направленной комиссией для оказания помощи паломникам.

По его словам, один из погибших умер от гипертонического криза вскоре после того, как его доставили в больницу.

Лидер движения паломничества в штате Лагос Альхаджи Абдуллатиф Абдулкарим опознал покойную, ей оказалась Альхаджа Фолашад Лаваль. Как сообщается, Лаваль упала в обморок, когда она направлялась на ритуал побивания камнями шайтана.

Бригада медиков отметила, что комиссия паломников Нигерии открыла свои отделения в Мине, где есть достаточное количество лекарств и машины скорой помощи.

Кано подчеркнул, что в бригаде работают высококвалифицированные врачи, которые могут оказать помощь паломникам. Он добавил, что туберкулез и гипертония являются одними из проблем, возникающих у паломников.

Известно, что 17 августа паломники из Нигерии покинут Саудовскую Аравию и вернуться на родину.