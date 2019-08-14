Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM

Для того, чтобы подготовить школьника к 1 сентября, родителям в Ленинградской области придется потратить не менее семи тысяч рублей — такова стоимость самого минимального набора самых дешевых вещей. Тем, у кого ребенок идет в первый класс, придется добавить еще как минимум две тысячи рублей. Причем, в эту сумму не включен традиционный букет учителю или классному руководителю.

Такие данные приводит интернет-издание Online47. Расчет делался исходя из цен онлайн-магазинов, в которых цен несколько ниже, чем в обычной рознице.

«Основные затраты идут на школьную форму, спортивный костюм, рюкзак, обувь и канцтовары», — отмечает источник.

Так, комплект одежды для девочки — пиджак, блуза, юбка или брюки — можно приобрести по цене от 2100 до 15 000 рублей. Цены на костюмы для мальчиков — от 1560 до 13 000 рублей. За спортивный костюм придется заплатит от 1320 рублей (синтетика) до 4000 рублей. Школьные ранцы в Ленобласти продаются по цене от 890 до 6000 рублей.

Самая дешевая пара туфель из кожзама продается по цене 1200 рублей. Обувь из кожи или с внутренней кожаной вставкой будет стоить от 2000 до 8000 рублей. Вилка цен на кроссовки для школьника также весьма широка — от 570 до 5000 рублей.

К этому придется добавить деньги на канцелярские товары: дневник, тетради, альбомы, ручки, карандаши и пенал. По словам жителей Ленобласти, в среднем на эти товары уходит 1200−3000 рублей.

«Некоторые родители, чтобы сэкономить на сборах в школу, ждут начала сентября, так как многие товары теряют в цене. Спрос на школьную форму и портфели в этот период гораздо меньше, чем в начале августа», — отмечает Online47.

Букет учителю в День знаний в Ленобласти будет стоить от 500 до 1500 рублей.

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