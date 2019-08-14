Ульяновск, , 12:09 — REGNUM

В Ульяновской области определен главный приз для команды, которая победит на туристическом слёте для граждан старшего возраста. Победители поедут на отдых в Феодосию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Туристический слёт состоится с 15 по 17 августа в усадьбе Языковых в одноимённом посёлке Карсунского района. Он состоится в пятый раз. Ожидается, что в этом году в нём примут участие около 300 человек в возрасте от 55 лет из каждого муниципалитета. В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области отмечают, что команда-победитель отправится в туристическую поездку в Феодосию.

Отметим, что в составы команд входят десять человек. Участники должны будут представить визитную карточку своей команды, выполнить нормативы ГТО, пройти командную эстафету, сдать индивидуальный зачет по настольному теннису, принять участие в шахматно-шашечном турнире.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором турслёта выступает «серебряное правительство» области. Проект направлен на содействие «повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения».

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