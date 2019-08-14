Анкара, , 12:59 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар по вопросу продолжения борьбы с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена заявил: «Наши Вооруженные силы продолжают вести ее очень чутко и внимательно, со всей серьёзностью. Никаких компромиссов здесь быть не может. С 15 июля 2016 года по настоящее время из рядов ВС было уволено 17,5 тыс. военнослужащих, подозреваемых в сочувствии движению Гюлена».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Помимо этого, в отношении ещё 6,3 тыс. человек продолжаются необходимые процедуры».

Министр добавил, что Вооруженные силы Турции сохранят свой имидж и авторитет, и продолжат эффективно выполнять свою функцию сдерживания, и подчеркнул: «По мере того, как мы вычищаем изменников из наших рядов, мы становимся только сильнее».