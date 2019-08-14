Калуга, , 12:07 — REGNUM

Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — твой выбор!» запланирована в Калуге на 31 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации областного военного комиссариата.

В последней день августа на территории калужского Яченского водохранилища и сквера Волкова будут представлены образцы военной техники и современного вооружения. Также запланированы показательные выступления парашютистов-спортсменов и военнослужащих по армейскому рукопашному бою, демонстрация авиационной и военной техники, мастер-классы, работа полевых кухонь и концертная программа.

В ходе акции будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие смогут пройти тестирование и определить степень своей готовности к службе в армии и даже написать заявления для поступления на военную службу по контракту. Там же можно будет получить подробную информацию об условиях прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.