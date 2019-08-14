Анкара, , 18:06 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Южной Корее Дурмуш Эрсин Эрчин заявил, что для увеличения туристического потока из Южной Кореи в Турцию были приложены значительные усилия, и отметил: «Наиболее популярными у корейцев туристическими местами являются Стамбул, Айя София, Эфес, Каппадокия и Памуккале».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Дурмуш Эрсин Эрчин подчеркнул, что работы для разнообразия туристических направлений продолжаются, и указал: «В 2018 году такие места, как Афьон, Ыспарта, Трабзон, Артвин, Хатай, Адыяман и Газиантеп, не пользовавшиеся популярностью у прочих иностранных туристов, вызвали живой интерес у корейцев».

Дипломат добавил: «Наши губернаторы предприняли все меры для того, чтобы достойно принять корейских гостей. В связи с этим в газетах появлялось много новостей, потому что предпочтения корейских туристов отличаются от русских и европейских, морю и пляжу они предпочитают историю, археологию, изучение веры и оздоровительный туризм».